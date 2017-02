Estilista Adriana Kavietz lança coleção inspirada em Frida Kahlo

Cores de Frida Kahlo





Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Adriana Kavietz tem no DNA de sua marca criar coleções inspiradas em outros artistas, como releituras. A nova aposta da estilista da nova geração, que tem ateliê no bairro Mon't Serrat, em Porto Alegre, são peças únicas inspiradas na vida e obra de Frida Kahlo:

– A ideia foi fazer roupas que não fossem tão over, mas que trouxessem o que a artista era, e que ao mesmo tempo desse para usar no dia a dia, especialmente no verão – conta Adriana.

Com talento nato, a gaúcha deu os primeiros passos na área da moda quando ainda era criança e brincava de costurar roupinhas para as bonecas. A pedido das clientes, começou a organizar suas oficinas de costura para crianças como um projeto paralelo para 2017.



