Galeria: 300 Cosmo Dining Room recebe a Drinks Sonidos y Algo Mas 

Drinks y algo mas





Rafaela Borba Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Na semana passada, uma turma descolada de Porto Alegre rumou para a última edição da Drinks Sonidos y Algo Mas desta temporada, no 300 Cosmo Dining Room. No comando das pick ups, o DJ Tom e o idealizador do projeto Thiago Matthias.

Leia mais:

Soft opening da Be.Club tem show surpresa de Claus e Vanessa

X Music prepara festa com DJs internacionais para o domingo de Carnaval

Peppo Cucina recebe Simone Salazar e o personal Montanha para o Ora Felice

Confira mais fotos:

Marcos Paulo Magalhães, Pedro Becker, Rodolfo Becker e João Felipe Justo Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Carolina Demetri e Manoela Tostes Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Gabriela Barreto Viana e Vitória Segabinazzi Paines Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Ismael Geitens e Gabriella Soltys Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Gabriella Soltys Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Vittória Periolo Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Vitória Chaves Barcellos Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Vitória Chaves Barcellos Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Vitória Chaves Barcellos e Sofia Scherer Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Victória Beis Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Nicolas Giacoboni Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

João Pedro Fagundes e Marcos Paulo Magalhães Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Isadora Gressler Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

DJ Tom Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Bruna Bittencourt Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Bruna Schwartz Foto: Felipe Gaieski / Divulgação

Adriene Lanonne Foto: Felipe Gaieski / Divulgação