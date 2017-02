Galeria: Cafe de La Musique Atlântida realiza sunset e oferece Havaianas personalizadas ao público

Bem verão

Praia, amigos, drinques e Havaianas. Essa foi a proposta do Cafe de La Musique, em Atlântida, no sábado, para uma festa com um clima típico de verão — com direito, inclusive, a chinelos personalizados.

O sunset preparou um open bar de Gin e Tonica e contou com os DJs Guz Zanotto, P.A.T.T, Shark, LUMI e Julia Kremer para animar o público.

Leia mais:

Privilège recebe Gusttavo Lima para festa de dois anos da Wood's Atlântida

LIV Decora promove evento na Casa Roubadinhas, em Atlântida

Confira os pedidos de Gusttavo Lima para o show em Xangri-Lá



Confira a galeria:

Geraldo Birmann, DJ Shark e Thiago Grandi Foto: Fernando Conrado/Divulgação

Sthefanie Maldonado Foto: Fernando Conrado/Divulgação

Julia Toledo Foto: Fernando Conrado/Divulgação

João Felipe Bugs Foto: Fernando Conrado/Divulgação

Ana Julia Quirino Martins Foto: Fernando Conrado / Divulgação

Thais Avritchir e Thiago Grandi Foto: Fernando Conrado/Divulgação

Foto: Fernando Conrado / Divulgação

Foto: Fernando Conrado / Divulgação