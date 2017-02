Galeria: Carnaval do Camarote Allegria é inaugurado com festa exclusiva na Sapucaí

Start para o Allegria

O Carnaval do Camarote Allegria foi inaugurado em uma noite exclusiva na sexta-feira (24/02), com uma festa para convidados na Sapucaí. O evento teve apresentações do Bloco Encanta Marisa, que homenageia Marisa Monte, acompanhado da cantora Bianca Chami. Passaram por lá presenças VIPs como os atores Milena Toscano e Marco Pigossi, além da promoter Talita Vaccaro, o empresário Pedrinho Salomão e a estilista Lu D'Angelo.

Veja as fotos:

Daniel Manzieri Foto: Ari Kaye / Divulgação

Milena Toscano Foto: Ari Kaye / Divulgação

Michelle Richter Foto: Ari Kaye / Divulgação

Nathalia Sanz, Marcel Garcia e Louise de Casteja Foto: Ari Kaye / Divulgação

Marco Pigossi Foto: Ari Kaye / Divulgação

Lucce Foto: Ari Kaye / Divulgação

Luiz Henrique Caldeira Foto: Ari Kaye / Divulgação

Marco Pigossi, Talita Vaccaro e Ricardo Fischer Foto: Ari Kaye / Divulgação

Louise de Casteja Foto: Ari Kaye / Divulgação

Lu D'Angelo, Analu Soares e Isadora Adler Foto: Ari Kaye / Divulgação

Laila Coelho Foto: Ari Kaye / Divulgação

Lu D´angelo e Guiga Lessa Foto: Ari Kaye / Divulgação

Kelly Correa Foto: Ari Kaye / Divulgação

Julia Melo Foto: Ari Kaye / Divulgação

Joao Saboia e Antonia Leite Barbosa Foto: Ari Kaye / Divulgação

Paula Severiano Ribeiro Foto: Ari Kaye / Divulgação

Joana Cannabrava, Mayara Cardoso e Laila Coelho Foto: Ari Kaye / Divulgação

Antonio Pavanelli, Rodrigo Pereira e Luiz Henrique Caldeira Foto: Ari Kaye / Divulgação

Isadora Adler Foto: Ari Kaye / Divulgação

Janaina Ferreira Foto: Ari Kaye / Divulgação