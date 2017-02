Galeria: Confira os famosos que marcaram presença no tradicional Baile do Copa

Enquanto isso, no Rio

As gueixas e suas tradições foram tema do tradicional Baile do Copa deste ano no Rio de Janeiro. Promovido pelo hotel Copacabana Palace, o evento de sábado reuniu celebridades e curiosos em volta do tapete vermelho e teve a apresentadora Sabrina Sato no almejado posto de rainha do baile, título que já pertenceu a celebridades como Marina Ruy Barbosa, Grazi Massafera, Luiza Brunet, Luana Piovani e Sheron Menezes.

— A influência japonesa está muito presente aqui por meio da cultura, culinária e alegria dos povos. Nosso intuito foi presentear turistas e cariocas com uma grande celebração que também dá o pontapé inicial para o Carnaval na cidade — ressalta a diretora-geral do hotel Andréa Natal.



A decoração impecável dos salões do hotel foi elaborada pelo carnavalesco, cenógrafo e figurinista Mario Borriello. O bufê ficou por conta do chef-executivo do Copa, David Mansaud, e a trilha foi embalada pelo Baile do Lampreia e pelo DJ Papagaio.



Confira a galeria de fotos do evento:

Claudia Raia, Liege Monteiro e Luis Fernando Coutinho Foto: Divulgação / Divulgação

Enzo Celurari e Carol Garson Foto: Divulgação / Divulgação

Alice Tamborindeguy Foto: Divulgação / Divulgação

Yasmin Brunet Foto: Divulgação / Divulgação

Jade Barbosa Foto: Divulgação / Divulgação

Marcia Verissimo Foto: Divulgação / Divulgação

Kelly Lewin e Rusty Robinson Foto: Divulgação / Divulgação

Joao Eduardo e Dudu Taurisano Foto: Divulgação / Divulgação

Yasmin Brunet, Sabrina Sato, Luiza Brunet e Duda Nagle Foto: Divulgação / Divulgação

Rodrigo Raposo e Giovanna Priolli Foto: Divulgação / Divulgação

Renata Araujo Foto: Divulgação / Divulgação

Patricia Brandão Foto: Divulgação / Divulgação

Val Marchiori Foto: Divulgação / Divulgação

Carol Sampaio Foto: Divulgação / Divulgação

Ticiane Pinheiro Foto: Divulgação / Divulgação

Sergio Fonta, Julia Gama e Ricardo Cravo Albim Foto: Divulgação / Divulgação

Daniela Martinazzo e Paulo Muller Foto: Divulgação / Divulgação