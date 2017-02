Galeria: Confira os gaúchos que passaram pelo 300 Cosmo Beach Club no final de semana

Enquanto isso, em Floripa

O final de semana foi animado em Jurerê Internacional, com várias despedidas de solteiro, shows nacionais e internacional. O 300 Cosmo Beach Club, ponto de encontro da gauchada por lá, começou a ferver já na quinta-feira. No sábado, quando João Veppo baixou na ilha, a galera do Jota Quest e o DJ João Brasil foram conferir a noite.



Veja mais fotos:

João Brasil e Pedro Becker Foto: André Prado / Divulgação

Giancarlo Castagna e Cris Krum Foto: André Prado / Divulgação

Gare Marques e Marco Garcia Foto: André Prado / Divulgação

André Sada Foto: André Prado / Divulgação

Chico Longo Foto: André Prado / Divulgação

Jota Quest Foto: André Prado / Divulgação

Max Mazzafera Foto: André Prado / Divulgação

Marcelo Johannpeter Smith, Marcio Escher e Pedro Becker Foto: André Prado / Divulgação