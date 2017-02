Galeria: DJ Kaskade comemora aniversário na Posh Club

Clap, clap, clap

O DJ e produtor americano Kaskade comandou a segunda noite de Carnaval da Posh Club, no sábado (25/02), recebido por Andre Sada, anfitrião e sócio da casa. Além de celebrar uma das maiores tradições brasileiras, o artista comemorou seu aniversário e soprou velinhas, minutos antes de assumir as picapes, com bolo assinado pela Fairyland Cupcakeria. Esta é a mesma empresa responsável pelo bolo de aniversário da socialite Paris Hilton, quando comemorou mais um ano de vida no club de Jurerê Internacional no Carnaval de 2014.



Leia mais:

Veja quem mais passou por lá:

Mariana Fernandes Foto: Angelo Santos / Divulgação

Morgana Martins Foto: Angelo Santos / Divulgação

Renata Villar Foto: Angelo Santos / Divulgação

Neide Engster Foto: Angelo Santos / Divulgação

Thais Lentz Foto: Angelo Santos / Divulgação

Carla Dallagnol, Andressa Palmeira e Romana Censi Foto: Angelo Santos / Divulgação

Ana Martinez Foto: Angelo Santos / Divulgação

Kaskade Foto: Angelo Santos / Divulgação

Fernanda Heiderscheidt e Patricia Meurer Foto: Angelo Santos / Divulgação

Crisley Girola Foto: Angelo Santos / Divulgação

Isabella Ceolin e Andressa Gimeniz Foto: Angelo Santos / Divulgação

Jociane Pilecco Foto: Angelo Santos / Divulgação