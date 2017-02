Galeria: Espaço Golden é inaugurado no Hotel Laghetto Pedras Altas, em Gramado

Na Serra

Cerca de 400 convidados circularam pelo recém inaugurado Laghetto Pedras Altas para conferir o Espaço Golden do hotel na última quinta-feira (16/02), em Gramado. O coquetel de lançamento do ambiente contou com a presença de nomes da sociedade local, empresários de Goiânia e parceiros da Construtora PRG no projeto do Golden Gramado Laghetto Resort.

Wagner Brasil e Giovani Ghisleni Foto: Sandro Guilherme Dias / Divulgação

Kimie Fujita Foto: Sandro Guilherme Dias / Divulgação

Giovani Ghisleni e Plínio Ghisleni Foto: Sandro Guilherme Dias / Divulgação

Guilherme Tissot e Décio Tissot Foto: Sandro Guilherme Dias / Divulgação

Juliana Germer Mandelli e Ronya Souto Foto: Sandro Guilherme Dias / Divulgação