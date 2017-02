Galeria: Gaúchos marcam presença em sunset party na cobertura do hotel Yoo2, no Rio de Janeiro

Pool party

Recebida por Alexandre Gehlen e Marcelo Marinho, uma turma de gaúchos que está no Rio de Janeiro para curtir o Carnaval marcou presença em uma sunset party na cobertura do Yoo2, no sábado (25/02). Pertencente ao grupo gaúcho Intercity, o hotel fechou uma parceria com o Café de La Musique Hotels e o Camarote Nº1 para a época mais festiva do ano.

Confira mais fotos:

Alexandre, Maria Carolina e Andrea Gehlen Foto: César França / Divulgação

Cynthia Requena, Claudia Bartelle e Marcia Hartz Foto: César França / Divulgação

Liliane Barichello e Fernando Treis Foto: César França / Divulgação

Francine Kallas e Rodrigo Jordão de Magalhães Foto: César França / Divulgação

Jack-E Foto: César França / Divulgação

Liliane Barichello, Fernando Treis, Andrea Gehlen, Alexandre Gehlen, Maria Carolina Gehlen Foto: César França / Divulgação

Claudia e Pedro Bartelle Foto: César França / Divulgação

Marcelo Marinho e Rafael Marinho Foto: César França / Divulgação

Zé Krupp, Cynthia Requena, Márcia Hartz e João Fernando Hartz Foto: César França / Divulgação