Galeria: LIV Decora promove evento na Casa Roubadinhas, em Atlântida

Arte no Litoral

Mais de cem arquitetos e designers de interiores passaram pela Casa Roubadinhas de Verão, em Atlântida, na sexta-feira (10/02), para conferir o evento promovido pelas irmãs Claudia e Fernanda Correa, da LIV Decora.

A grande atração da noite foi o live painting com a artista Gabi Stragliotto, que imprime em seus trabalhos a natureza e o universo feminino. A intervenção se deu em uma poltrona, que, no final do evento, foi sorteada entre os convidados.

Veja quem marcou presença no evento:

Gabi Stragliotto Foto: Christiano Cardoso / Divulgação

Gabi Stragliotto e Suzana Chaves Barcellos Foto: Christiano Cardoso / Divulgação

Lívia Bortoncello e Olga Velho Foto: Christiano Cardoso / Divulgação

Roberta Teixeira e Marina Eckart Foto: Christiano Cardoso / Divulgação

Laura Bier Foto: Christiano Cardoso / Divulgação

Elisabeth e Bruna Paese Foto: Christiano Cardoso / Divulgação

Anderson Mahler e Luiza Horta Barbosa Foto: Christiano Cardoso / Divulgação

Karine Legendere e Alberto Dalmolin Foto: Christiano Cardoso / Divulgação