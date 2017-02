Galeria: Peppo Cucina recebe Simone Salazar e o personal trainer Montanha para animar o Ora Felice

Hora feliz

Quem costuma frequentar o Ora Felice já está acostumado com as surpresas que o tradicional happy hour do Peppo Cucina reserva para cada edição. Nesta quinta-feira (16/02), a convidada especial Simone Salazar, proprietária da Abusy, convidou Montanha, conhecido como "personal killer", para, juntos, transformarem o evento em uma "noite fitness". A dupla dividiu as pick ups com a DJ Grasi Colombo e escalou um grupo de capoeira e o time do Studio Kangoo para animar ainda mais o público.

O próximo Ora Felice, em 9 de março, já tem uma presença VIP confirmada. A blogueira Paula Feijó estará participando do evento com a BeG, marca de acessórios com a qual lançou uma coleção.

Leia mais:

Peppo Cucina realiza evento de reabertura do deck em Porto Alegre

Galeria: Segunda edição do Ora Felice lota o deck do Peppo Cucina

Vilaró passa por reforma e volta a operar em março no Moinhos de Vento



Veja quem marcou presença por lá:

Betina Koster, Gabriela Martins Andrade, Ana Carrard e Fernanda Mendonça Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Rodrigo Müller Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Michele Botan Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Helena Mazzutti e Aline Pandolfo Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Andrea Lobos Martins e Simone Salazar Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Lidia Dalmaso e Montanha Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Juarez Santos e Caren Santos Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Grasi Colombo Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Francyelle Leal e Gabriela Zanuzzi Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Paula Falcão e Simone Salazar Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Simone Salazar Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Andrea Lobos Martins Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS