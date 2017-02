Gaúcha Cris Capoani lança preview de sua coleção em encontro com blogueiras em Nova York

Brasilidade

Em Nova York, a gaúcha Cris Capoani lançou o preview de inverno de sua coleção em um almoço no restaurante Zuma, onde recebeu o time do portal FHits, que circula pela Big Apple para acompanhar a semana de moda. As meninas também conheceram uma prévia da linha de clutchs assinada pela estilista em parceria com Claudia Bartelle. As bolsas brincam com o universo diversificado de NY e leva um toque de brasilidade para a cidade com os formatos de frutas tropicais dos acessórios – o carro-chefe da linha é a bolsa maçã.



Confira mais fotos do encontro:

Camila Coelho e Cris Capoani Foto: Joao Viegas / Divulgação

Cris Capoani, Alice Ferraz e Claudia Bartelle Foto: Joao Viegas / Divulgação

Costanza Fernandes, Helena Lunardelli, Cris Capoani e Bruna Unzueta Foto: Joao Viegas / Divulgação