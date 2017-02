Gaúchos Oscar Metsavaht e Juliana Sanmartin participam de projeto brasileiro de moda couro

#ficadica

Vem aí o projeto Who's Behind Brazilian Leather, desenvolvido pelo Centro das Indústrias de Curtume do Brasil em parceria com a Apex Brasil, com o intuito de apresentar as principais marcas e designers do segmento para o mundo. Os gaúchos Juliana Sanmartin, que comanda uma marca homônima especializada em couro, e Oscar Metsavaht foram convidados a participar da iniciativa junto a outros nomes de referência do setor, como Patrícia Viera.



O projeto consiste em uma campanha de conscientização e humanização da indústria do couro no Brasil.



Leia mais:

Clarissa Cabeda lança canal no YouTube com dicas sobre casa e trabalho

Cris Capoani lança preview de coleção em almoço com blogueiras em Nova York

Marca Preza aposta em moda sustentável e desenvolve óculos de madeira