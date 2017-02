Grupo Seasons inaugura A Pizza Na Mão e adianta novidades para 2017

Chuva de novidades

Com menos de um ano, A Pizza, empreendimento do Grupo Seasons – que também comanda os restaurantes A Massa e The Chefs –, acaba de ganhar um primo novo. A Pizza Na Mão, também no Moinhos de Vento, é uma das novas apostas dos irmãos Gabriel e Rodrigo Zambon ao lado do chef Alisson Kuhn.

– A ideia nesse espaço é ter um ambiente mais moderno e descontraído – comenta Gabriel.

Como o nome sugere, o restaurante irá oferecer discos com sabores tradicionais, servidos individualmente e cortados em fatias para serem apreciados sem garfo e faca.

Uma central de tele-entregas é outra novidade do grupo para fevereiro. O espaço na Rua Dinarte Ribeiro, que foi sede do Restaurante Seasons por quatro anos, está, agora, recebendo uma adaptação para que os clientes possam provar os pratos dos restaurantes A Massa, The Chefs e A Pizza em casa por meio de pedidos feitos pelo iFood, telefone ou site. Além disso, um aplicativo com todos os serviços deve ser lançado ainda neste semestre.

E as notícias boas não param! Um novo restaurante já está nos planos de Gabriel Zambon, em novo formato e em um local inusitado.

O Restaurante Seasons, primeiro empreendimento idealizado por Gabriel na Capital, nasceu em Londres. O caxiense estava a passeio em Porto Alegre quando teve a ideia de investir em um restaurante na cidade. Voltou para a Inglaterra, alugou uma casa maior, comprou objetos e louças e, quando sentiu que a hora chegou, colocou tudo em um contêiner com destino ao Rio Grande do Sul para fazer nascer o primeiro restaurante do grupo.

