Marca gaúcha de acessórios em couro comemora 35 anos e lança linha de carteiras

Negócio de mãe e filha

"Tonin 35 anos. Nossa história é inspiradora". A campanha em comemoração ao aniversário da marca gaúcha de acessórios de couro ressalta uma trajetória que colocou a fabricante de malas, carteiras e artigos de informática entre as principais do país. A empresa que nasceu em um porão, em Farroupilha, hoje conta com mais de 600 colaboradores trabalhando junto das designers de produto Liziane e Bruna Tonin, mãe e filha.

Pesquisas internacionais pelos principais polos de moda do mundo ajudaram a dupla a desenvolver produtos diferenciados para aqueles que, além de um acessório, procuram algo que dê personalidade ao estilo.

— Transformamos artigos de viagem em objeto de desejo, com o lançamento de estampas exclusivas nas malas de tecido e nas rígidas — conta Bruna, que contabiliza cursos de especialização em moda em Milão.

Recentemente, a empresa lançou a Tonin Collezione, linha de carteiras que une couro e tecido estampado. Nos acessórios de informática, a aposta é no público feminino com mochilas coloridas.

