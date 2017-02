Marca Preza aposta em moda sustentável e desenvolve óculos de madeira

Acessório com significado

A ambição de empregar a experiência acadêmica no desenvolvimento de produtos que tivessem algum significado despertou nos designers Martina Seibel e Rodrigo Cury a ideia de investir em moda sustentável. Foram dois anos trabalhando apenas para tirar o projeto do papel, o que, segundo os sócios, desmistifica o conceito que costuma se ter a respeito das start ups.

Foi necessário muita pesquisa e trabalho até nascer o primeiro óculos da marca Preza, que está no mercado há cerca de dois anos. De lá para cá, já venceram a categoria Design de Moda e Acessórios do Prêmio Bornancini de Design e fecharam uma parceria com a Enzo Milano – com quem os sócios trabalharam durante o primeiro ano da marca.

— Para a gente foi um desafio, porque estávamos aliando marcenaria e ótica, duas áreas muito tradicionais e, ao mesmo tempo, distintas. Na medida em que aprendíamos sobre óculos, aprendíamos sobre madeira — comenta Martina.

A fábrica da Preza fica em um espaço na Fabrique e, atualmente, produz cerca de 150 óculos mensais— seis vezes mais em comparação aos primeiros meses. E, ao que tudo indica, Martina e Rodrigo devem expandir a marca em breve: os designers já pensam em aplicar o conceito de sustentabilidade em outros produtos.



