Marcas de luxo organizam campeonato de pôquer no 300 Cosmo Dining Room

Façam suas apostas

O clima no andar superior do 300 Cosmo Dining Room ficou quente na noite de terça-feira (14/02) com um disputado torneio de pôquer para 20 convidados. Logo na entrada, os clientes especiais foram recebidos com um limousine e drinks.

Marcas com produtos voltados para o universo masculino ofereceram as premiações: a Dvoskin Kulkes entregou um relógio Breitling para o primeiro colocado, a Chivas uma garrafa Chivas 18 e três garrafas de Chivas 12 e a Gin Beefeater oferece 1 garrafa de seu Gin. O torneio foi monitorado pela Ypiranga Texas Club.



Veja mais fotos:

Naua Alencar e Mariano Scorpaniti Foto: Camila Domingues / Especial

Anderson S. Fernandes Foto: Camila Domingues / Especial

Foto: Camila Domingues / Especial

Ricardo Dias Foto: Camila Domingues / Especial

Luis Yavich Foto: Camila Domingues / Especial

Pérola Sobral, Miria Mezzomo e Cesar Perin Foto: Camila Domingues / Especial