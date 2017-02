Marcel Stümer abre escola de patinação em Porto Alegre

Nas rodinhas

Tetracampeão pan-americano, ouro nos Jogos Mundiais e 17 vezes campeão brasileiro. A experiência que rendeu a Marcel Stürmer todos esses e outros títulos estimularam o atleta gaúcho a investir em sua própria escola de patinação para passar seu conhecimento adiante. Porto Alegre recebe, a partir de março, no Clube Caixeiros Viajantes, a Escola de Patinação Marcel Stürmer (EPMS-POA), que está sendo estruturada nos moldes da escola de Goiânia, comandada por ele desde 2016 e que conta com mais de cem patinadores e atletas.

As aulas na Capital iniciam em 6 de março e atendem a todos os níveis, desde o público iniciante até atletas de ponta. Além de aulas com Stürmer, os alunos terão um time de profissionais formado por atletas e ex-atletas da seleção brasileira. Talitha Haas, vice-campeã pan-americana e bronze no campeonato mundial, e Karolina Telles, medalhista sul-americana, completam o quadro de professores.

