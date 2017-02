Peças de Sergio Pacheco podem ser adquiridas pela metade do preço

Oportunidade!

Costureiro oficial de quatro gerações de famílias tradicionais do Estado e com 30 anos de carreira sendo comemorados neste ano, Sergio Pacheco está em especial sale até o dia 24 de fevereiro. No ateliê, no bairro Moinhos de Vento, clientes poderão conferir diversos vestidos – longos, curtos, de festa e para noivas –, sapatos e bolsas de festa pela metade do preço da etiqueta.

As peças fazem parte da linha Ready e carregam o requinte, a originalidade e qualidade que já são marca registrada no trabalho do estilista.



Leia mais:

Sergio Pacheco sobre trabalho e terapia: "No divã, falo mais das clientes"

Estilista Adriana Kavietz lança coleção inspirada em Frida Kahlo

Renner reúne celebridades em desfile no MAC, em São Paulo