Pedro Toigo inaugura sua primeira loja com lançamento da coleção outono-inverno

Shoe lover

Engana-se quem pensa que o inverno gaúcho é sempre escuro e sombrio. Para desmistificar essa ideia, Pedro Toigo prepara para a estação mais fria do ano uma coleção inspirada nos tons do inverno japonês — rosa, lilás, azul e verde em matizes suaves e doces. A Hirosaki, capital japonesa das cerejeiras, dá nome à linha, que tem preview marcado para o dia 13 de março, na loja que será inaugurada na ocasião, na Rua Barão de Santo Ângelo, no Moinhos de Vento.

O primeiro espaço do designer de calçados é fruto de uma trajetória iniciada aos nove anos. Toigo, agora com 21, contabiliza no currículo a passagem por uma importante marca de luxo e a criação de sua própria marca, em 2015. Conhecido por desenvolver produtos artesanalmente, o jovem se diz apaixonado por sapatos.

— Eles são a minha vida! — ressaltou, certa vez, em entrevista à coluna.

Talvez seja esse o segredo de seu sucesso.

