Pied Poule, estampa eternizada por Coco Chanel nos anos 1930, é aposta na coleção de grife gaúcha

Pied Poule

Chegou a época do ano em que as vitrines exibem casacos de inverno e os termômetros seguem na casa dos 30 e tantos graus. Enquanto a temperatura não diminui, espia aqui os croquis da marca gaúcha Tannerie para a nova estação. No preview, as peças em couro surgem na clássica releitura da estampa Pied Poule – padronagem coringa que conquistou o closet feminino na década de 1930 com Coco Chanel. Boa aposta para jogar com cores fortes, como o vinho e o verde militar.

Além da coleção adulto, a Tannerie Petit vem com looks desenvolvidos para as crianças. Uma linha de bolsas em parceria com a estilista Eduarda Galvani, já está na agenda da marca para ser lançada neste semestre.



Leia mais:

Oscar Metsavaht e Juliana Sanmartin participam de projeto de moda couro

Cris Capoani lança preview de coleção em almoço com blogueiras em Nova York

Marca Preza aposta em moda sustentável e desenvolve óculos de madeira