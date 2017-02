Soft opening da Be.Club tem show surpresa de Claus e Vanessa

Novidade na Capital

Quinta-feira (16/02) foi dia de soft opening da boate Be.Club, na Rua Castro Alves, em Porto Alegre. A festa, para convidados, teve show surpresa da dupla Claus e Vanessa. O público balançou nos mais variados estilos de som, até porque o lema da casa é "you can be everything" – você pode ser tudo. Os DJ¿s Camila Vargas e Lê Araújo foram os responsáveis pelo som democrático.



Confira quem passou por lá:

Aline Riquinho Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Ana Carrard Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Jenifer Matheus Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Ana Paula Herrmann Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Eliane Ciulla Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Laura Bier Moreira Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Julia Zardo Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Liana Veronese Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Kethlin Nogueira Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Maria Fernanda Bitencourt Aguiar Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Michele Klein Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Maria Soto Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Tatiane Braga Foto: Thiago Pitrez / Divulgação

Stefany Petry Foto: Thiago Pitrez / Divulgação