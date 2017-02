Sorveteria Miski começa a vender franquias e visa expansão para o Exterior

Do RS para o mundo

Há mais de 10 anos no Brasil, o palestino Ibrahim Salama teve o primeiro contato com o comércio durante os anos em que trabalhou com o pai em um bazar no centro de Porto Alegre. Em 2014, quis investir em seu próprio negócio e, junto da namorada, Carol de Carli, visitou restaurantes nos principais polos gastronômicos do país. Pesquisou e arriscou ao criar uma sorveteria "diferente", como gosta de ressaltar.

Nasceu, então, em São Leopoldo, a Miski, que chegou a ter fila de espera de horas. Dez meses depois, a dupla inaugurava a primeira filial, em Porto Alegre, no número 65 da Padre Chagas, com o dobro do tamanho.

De lá até Ibrahim começar a pensar no ambicioso plano de expansão da marca para 2017 e 2018 passaram-se poucos meses. De cinco a 10 franquias da sorveteria devem ser vendidas no Estado até o final do ano e, a partir de 2018, a ideia é levar a Miski para outras cidades do país e do Exterior. Ibrahim, que foi eleito o melhor empresário de gastronomia de 2016 pela Revista VIPS do Sul, adianta que Miami deve ser o primeiro destino internacional da marca gaúcha.

Ibrahim Salama Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

— Cada franquia será vendida por entre R$ 300 mil e R$ 350 mil, e o faturamento anual deve ficar entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão — comenta o proprietário.

Apesar da veia empreendedora da família, Ibrahim acredita que o segredo do crescimento da Miski tenha sido a aposta em um produto novo no mercado. Basta vasculhar as redes sociais da sorveteria para não ter dúvidas quanto à fama do sorvete servido em taças ultradecoradas e "instagramáveis" – ao todo, a Miski contabiliza quase 200 mil seguidores em suas páginas.



— Já chegamos a vender 400 taças por dia em uma das lojas no final de semana — orgulha-se.



Taça Submarino é a mais vendida da sorveteria Foto: Felipe Nogs / Agencia RBS

Leia mais:

