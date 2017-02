Vasco da Gama, 1020 recebe integrantes das bandas Marmota e Kula Jazz para apresentação ao vivo

Oásis cultural

Chega a ser comovente: no sábado (18/02), integrantes das bandas Marmota e Kula Jazz fizeram um som ao vivo com repertório de jazz no segundo andar do Vasco da Gama, 1020 – um dos endereços mais legais de Porto Alegre.

Com decoração industrial, canos à vista e móveis garimpados, o local com atmosfera cosmopolita tem uma carta de drinks inusitados e lembra aqueles endereços descoladinhos das grandes cidades.



Leia mais:

Elenco de "O Avental Rosa" se reúne para jantar oferecido por Leonita Requena

X Music prepara festa com DJs internacionais para o domingo de Carnaval

Vilaró passa por reforma e volta a operar em março no Moinhos de Vento