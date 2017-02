Vilaró passa por reforma e volta a operar em março no Moinhos de Vento

Calçada da Fama

Há seis anos à frente do Vilaró, Vanessa Pilz despertou a curiosidade de seus clientes quando postou uma mensagem de despedida do espaço tradicional na Calçada da Fama. A coluna apurou que o endereço passará por uma reforma completa que inclui novo conceito para a casa – que seguirá sob o comando da jovem empresária a partir de março. Se depender do time envolvido na operação, vem coisa boa por aí.



