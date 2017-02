Vineria 1976 promove aula sobre vinhos orgânicos em Porto Alegre

Orgânico na taça

Mais do que moda, consumir produtos orgânicos está virando hábito na casa dos gaúchos e a Vineria 1976 entra nessa onda e promove, no dia 21 de fevereiro, uma WineClass especial sobre Vinhos Orgânicos, Biodinâmicos e Naturais, sob supervisão do sommelier Marcelo Alves. O especialista vai explicar diferenças e semelhanças entre essas novidades na produção de vinhos.

A sétima edição da aula terá início às 19h e todos os vinhos apresentados serão degustados para que os participantes sintam, na prática, todos os sabores. As inscrições podem ser feitas no site e custam R$ 79.

Leia mais:

Vineria 1976 comemora primeiro aniversário em Porto Alegre

Janine Martins apresenta novo cardápio de brigadeiros na Vineria 1976

Vilaró passa por reforma e volta a operar em março no Moinhos de Vento