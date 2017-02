X Music prepara festa com DJs internacionais para o domingo de Carnaval

Folia no Litoral

Ainda sem planos para o Carnaval? A X Music promete agitar Xangri-lá com artistas de peso na Carpe Vita Bal Masque, no domingo de folia. Entre os confirmados, está o DJ francês Norman Doray, que coleciona co-produções com nomes como Arno Cost, Avicii, Nervo, David Tort e Tristan Garner.

Outra atração escalada são os canadenses Sultan e Ned Shepard. A dupla, que já foi indicada ao Grammy pelo remix de Locked Out of Heaven, de Bruno Mars, desembarca pela primeira vez no Rio Grande do Sul. A produção exclusiva conta ainda com Lucas Benetti e Rapha Costa.



