Aberta a temporada social do Porto Alegre Country Club

Agenda

Na última sexta-feira foi realizado o tradicional Jantar de Abertura da Temporada Social no Porto Alegre Country Club. Os 150 convidados foram recebidos com um jantar preparado pelo chef Rafael Jacobi e as primeiras atividades já têm data anunciada.



Uma das mais aguardadas é o jantar de aniversário do clube, no dia 10 de junho. Antes, o 67º Campeonato Sul Brasileiro de Golfe terá duas etapas realizadas, de 29 de abril a 1º de maio (etapa nacional) e de entre 6 e 7 de maio (etapa regional).



Paulo e Lisette Feijó Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Lucia Helena de Araújo Lima e Marcia Cairoli Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Betinha Schultz Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Clenir Wengenowicz e Otelmo Drebes Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Rafael Jacobi Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Gilmar Veloz Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Lúcia Suñe Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS