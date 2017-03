Alessandra Bulla abre a primeira loja da Pinoti Baby & Kids em Caxias do Sul

Moda para pequenos

Comandada pela estilista Alessandra Bulla, a Pinoti Baby & Kids já alcançou 1,5 mil lojistas em 20 estados com a produção de 12 mil peças mensais e, agora, lança um plano de expansão que começa com a inauguração da primeira loja da marca em Caxias do Sul, berço da empresa, há 35 anos.

— Estamos prontos para dar mais um passo importante na trajetória da marca com foco no consumidor final, em Caxias do Sul — afirma Alessandra, adiantando também que uma loja virtual está nos planos da grife.



A empresa nasceu com as vendas "de porta em porta" de enxovais para berços produzidos pelos pais de Alessandra. Na década de 1980, a marca passou a apostar em uma linha mais sofisticada para crianças de até três anos e, após a filha do casal concluir o curso de moda, uma nova cara foi dada à Pinoti. Junto da mãe, Teresinha Bulla, Alessandra começou a desenvolver coleções com foco em tendências de moda para o mundo infantil com tecidos mais nobres e estampas exclusivas.

— Deixamos de pensar no volume para trabalharmos com foco em design e qualidade e investimos na ampliação da grade de tamanhos para até oito anos — conta a empresária.

