Alfaiate Mauricio Placeres fecha parcerias com fornecedores europeus

Ponte aérea Brasil-Europa

Europa já é considerada a segunda casa de Mauricio Placeres. Em Paris, o alfaiate uruguaio radicado em Porto Alegre recentemente visitou as feiras Premiere Vision e Texworld, pesquisou referências de coleções internacionais e deu os primeiros passos para fechar importantes parcerias de matéria-prima entre a empresa que leva seu nome e marcas europeias. Da cidade francesa, seguiu para Milão para se reunir com seus principais fornecedores – Ermenegildo Zegna, Cerruti e Loro Piana – e para Varna, na Bulgária, onde concentra-se uma nova nascente de alfaiataria.

– Como trabalhamos com coleção europeia e sempre compramos tecidos internacionais de fabricantes renomados, todo o ano venho para a Europa. Quero estar sempre à frente das novidades – comenta Mauricio.

Entre as parceiras da marca, está a Canclini, fornecedora de grifes como Gucci, Saint Laurent e Givenchy, e Trabaldo Togna, especialista em lãs frias com elasticidade natural. Mauricio também irá trabalhar com a Drago, em uma parceria focada no público jovem, e com o lanifício de tecido cerimonial Brunello Spa.

– Seremos os únicos no Brasil a trabalhar com a coleção italiana completa, ou seja, teremos acesso a mais de 2 mil opções de tecidos de camisa diferentes – orgulha-se.

As novidades chegam à loja da marca ainda neste ano.



