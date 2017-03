Ana Maria Rossi orienta Yoga na Praça neste domingo no Parcão

#ficadica

O projeto Yoga na Praça celebra seu 27º aniversário no domingo (19/03), às 10h30min, no quiosque do Parcão. A aula gratuita incluirá exercícios de respiração, alongamento e concentração orientados pela especialista em estresse Ana Maria Rossi. No final da aula, haverá a cerimônia do Om para energizar os participantes. Não é preciso fazer inscrição. Em caso de chuva, a celebração será cancelada.



