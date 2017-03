André Di Napoli e Duannee Cerutti inauguram complexo com cafeteria, roupateca e espaço para eventos

#inbox

No dia 21 de março, ao lado de seu noivo e sócio André Di Napoli, a modelo Duannee Cerutti inaugura o complexo Origami, uma casa na Rua Castro Alves, 567, onde serão instalados a sede da produtora com estúdio para gravação, uma cafeteria, pátio com espaço para eventos, área gourmet para locação, sala para fotografia, reuniões e o seu novo empreendimento: RÊVER (em francês: "sonhar") uma roupateca – que abriga trabalhos de designers locais, focados em moda autoral.



Leia mais:

Paulo Gasparotto lança novo portal: "A minha agenda é hoje"

Nova temporada da Provocateur estreia com novidades em Porto Alegre

Camarins de artistas que se apresentam em Porto Alegre serão abastecidos por Junior Maroso