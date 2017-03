Arquiteto gaúcho Henrique Steyer lança coleção em parceria com marca de moda praia

Design da sala para a praia

Uma parceria do arquiteto gaúcho Henrique Steyer une arquitetura, design e moda. Depois de ser reconhecido por seus ambientes, móveis e joias irreverentes, ele lança-se no mundo da moda, firmando parceria com a Blue Man, marca carioca especializada em moda praia, destacada como uma das melhores grifes do segmento no mundo.

A coleção será apresentada em Milão na primeira semana de abril, na Milano Design Week, e tem como inspiração os móveis mais icônicos do portfólio de Steyer, incluindo formas de macacos e onças, típicos da fauna brasileira. A linha completa incluirá maiôs, biquínis, sungas, camisetas e bermudas entre outras peças e complementos.



