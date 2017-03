Arquitetos Carlos Lemos e Rogério Pandolfo visitam feira de tapetes em Nova Délhi

Tapete voador

Os arquitetos Carlos Lemos e Rogério Pandolfo embarcaram no final de semana para uma rodada de viagens internacionais, começando pela Índia. No país, iniciam o roteiro em Nova Délhi para visitar a Feira Internacional de Tapetes a convite da rede Império Persa Home Design, do empresário Pedram Zaman.

– As emoções ditam as normas também na arquitetura e tapeçaria, como instrumento para transformar e complementar os espaços – adianta Lemos.



