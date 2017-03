Artista plástico gaúcho Britto Velho inaugura exposição em Santa Catarina

Na serra catarinense

Nesta sábado (18/03), a partir das 16h, será aberta a exposição do artista plástico gaúcho Britto Velho, que comemora 50 anos de dedicação às artes, na Villa Francioni, em São Joaquim, Santa Catarina. O destaque fica por conta da Figura Humana, dentro de um novo contexto, com uma explosão de cores criando um mundo lúdico. Com 48 exposições individuais, o artista reunirá para a ocasião trabalhos desenvolvidos entre 1985 e 2016.



