Associação Leopoldina Juvenil apresenta programação do Baile de Debutantes em 22 de março

Sonho de guria

Meninas interessadas em debutar na Associação Leopoldina Juvenil irão se reunir no dia 22 de março com a equipe de organização do baile para conhecer a programação do evento, marcado para 7 de outubro. Para associadas, as inscrições para a 64ª edição do baile podem se realizadas entre 18 e 20 de abril, das 9h as 18h, na Central de Eventos do Clube, enquanto as não associadas terão a oportunidade entre 25 e 27 de abril, no mesmo horário e local. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (51) 3323-4336.

