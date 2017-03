Baile de gala beneficente das Voluntárias pela Vida será realizado em 27 de outubro

Gala beneficente

Um dos eventos mais esperados no calendário das Voluntárias pela Vida já tem data confirmada. O Baile de Gala que, em 2014, arrecadou quase R$ 4 milhões para a construção da nova UTI pediátrica do Hospital da Criança Santo Antônio, na Santa Casa de Porto Alegre, será em 27 de outubro (vale lembrar, inclusive, que amanhã ocorre a Solenidade de Formalização do Credenciamento de Ampliação dos Leitos SUS da UTI).

Enquanto o dia tão esperado não chega, o grupo de mulheres se empenha em outras atividades beneficentes. Em 22 de março, ocorre a primeira edição do Brechó das Voluntárias pela Vida, na Associação Leopoldina Juvenil.



