Bianca Andrade participa de evento de moda em Porto Alegre

Primeira vez na passarela

Fenômeno na internet que contabiliza milhões de seguidores nas redes sociais, a carioca Bianca Andrade já foi vista na TV, no teatro e, neste domingo, foi a primeira vez da blogueira em uma passarela. A responsável pelo blog Boca Rosa desembarcou em Porto Alegre para participar da Conferência Anual da Gang, que reuniu um time de jovens e influenciadoras na Fundação Iberê Camargo para um bate-papo com a youtuber.

A jovem subiu ao palco no início do evento para falar sobre os primeiros passos na carreira de maquiadora e como conquistou o espaço no universo das influenciadoras digitais.



— Cada dificuldade prepara a gente para caminhos extraordinários — afirmou Bianca, durante o bate-papo, antes de se juntar ao time de modelos que desfilaram a coleção outono-inverno da marca gaúcha.

Veja mais fotos:

Ana Paula Ferrão Cardoso, Carmen Ferrão e Ana Luiza Ferrão Cardoso Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Bianca Andrade Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Pati Pontalti e Gabriela Casartelli Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Fernanda Ferrão Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Bianca Andrade Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Pati Pontalti Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Bianca Andrade Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Vitória Portes Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Cris Azambuja Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Ana Luiza Ferrão Cardoso Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS