Brechó das Voluntárias pela Vida arrecada mais de R$ 50 mil

Solidariedade





A primeira edição do Brechó das Voluntárias Pela Vida, evento pensado pelo grupo Voluntárias Pela Vida arrecadou mais de R$ 50 mil, em um total de 430 peças vendidas. Toda a renda será doada para a Casa de Apoio Madre Ana, espaço destinado aos familiares e pacientes mais necessitados que buscam tratamento na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Helena Bartelle, Zulma Veloz, Claudia Bartelle, Marina Sirotsky e Rosana da Silveira Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

A iniciativa foi uma parceria com o Me Gusta Brechó e com o stylist Éden Matarazzo, que ajudou na produção do evento realizado no Salão Boa Vista da Associação Leopoldina Juvenil.

Na ocasião, o espaço teve movimento o dia inteiro e foram vendidas peças de roupas doadas pelas próprias voluntárias e outras simpatizantes da causa apoiada pelo grupo.

Rita Rolim e Éden José Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Fernanda Brasil Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Stéphanie Viapiana e Cecília Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Milene Azevedo e Bárbara Pozzebon Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS

Rosana da Silveira Foto: Andréa Graiz / Agencia RBS