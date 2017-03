Carla Lubisco participa de evento em homenagem às mulheres em Porto Alegre

Depois do agito

Depois de ferver pelo Carnaval carioca ao lado das amigas Narcisa Tamborindeguy e Glória Maria, a consultora em qualidade de vida Carla Lubisco está de volta ao Sul para comandar um evento em homenagem às mulheres promovido pelo Boulevard Assis Brasil, no dia 11 de março. Após a palestra, o encontro seguirá com bate-papo entre Carolina Kechinski, maior franqueada da marca Cacau Show no país, e Khatlen Guse, gerente nacional da divisão poker na empresa 888poker.

O evento, intitulado "Mulheres que inspiram", tem entrada franca e ocorre às 10h30min, na sala de cinema do shopping.

