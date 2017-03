Chanel "lança" foguete durante desfile na Semana de Moda de Paris

Nave já levantou voo





Foto: Patrick KOVARIK / AFP

Karl Lagerfeld, conhecido por assinar desfiles que são verdadeiros espetáculos para a Chanel nas semanas de moda de Paris, transformou o Grand Palais em uma base espacial com direito a um foguete com 35 metros de altura nesta terça-feira (07/03). O que ninguém esperava é que a nave levantasse voo em meio à construção histórica, distanciando-se 10 metros do solo em direção ao teto de vidro.



