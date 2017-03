Clovis Tramontina recebe equipe do MasterChef Brasil para um jantar na Serra

Encontro gastronômico

Os chefs Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Paola Carosella, do MasterChef Brasil, estiveram na serra gaúcha no domingo (05/03) para um jantar oferecido por Clovis Tramontina e diretores das fábricas da empresa. O evento ocorreu na Trattoria Primo Camilo, em Garibaldi, e contou também com a equipe da Band e do programada, como a apresentadora Ana Paula Padrão.

Veja as fotos:

Paola Carosella, Clovis Tramontina, Henrique Fogaça e Erick Jacquin Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

Henrique Gogaça e Erick Jacquin (em pé) e Ana Paula Padrão, Clovis Tramontina e Paola Carosella (sentados) Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

Henrique Fogaça, Ildo Paludo e Erick Jacquin Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

Henrique Fogaça e Anna Fiedler Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

Fátima Torri e Rosane Fantinelli Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

Clovis Tramontina e Paola Carosella Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

Clovis Tramontina e Henrique Fogaça Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

Clovis Tramontina e Ana Paula Padrão Foto: Adriana Franciosi/Divulgação

Foto: Adriana Franciosi/Divulgação