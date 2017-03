Coluna Rede Social visita a casa da astróloga Fernanda Pozzebon

Mi casa, su casa

O ano astrológico de 2017 tem início nesta segunda-feira,conta a advogada, professora universitária e astróloga Fernanda Pozzebon. Coincidência do destino ou não, é ela quem abre as portas de seu lar nesta edição do Mi Casa, Su Casa. A gaúcha que vive na zona sul da Capital ao lado dos filhos e do marido, Fabrício Pozzebon, gosta de prestar atenção nas conexões que vão surgindo ao longo da vida. Sobre o ano astrológico, ela esclarece:



– Chamamos assim porque é quando a regência se inicia, pois o ano começa, astrologicamente, quando o sol entra em Áries, o primeiro signo do zodíaco.

Já que o assunto acabou fluindo para o estudo da influência dos astros no curso dos acontecimentos terrestres e na vida das pessoas, cabe explicar que Fernanda é do signo de leão e, além dese sentir realizada lecionando no curso de Direito da PUCRS, divide sua rotina entre mapas astrais e consultas.



– Na minha vida, sempre olho os trânsitos. Entendo a astrologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Serve para ficar atento a certas questões, estar preparado para outras – diz.

Lúdica, separou na área social da casa um espaço para abrigar sua própria pista de dança, que fica ainda mais animada quando a música do Jukebox começa a tocar. Fã de arte, aponta uma obra de Britto Velho com uma das primeiras de sua coleção. Depois vieram mais telas e móveis que ajudam a contar a história dos integrantes da família que dividem o mesmo teto.

– Sabe, gosto de diferenciar as palavras "casa" e "lar". Sei que "casa" é a mais utilizada no português, mas aqui dividimos um lar de verdade. Não é onde estamos para comer, dormir e usar o banheiro. O ambiente de troca, de rede de apoio e amor incondicional faz deste espaço especial para quem vive aqui – conclui.



