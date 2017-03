Coluna Rede Social visita Tiago Escher e conhece a rotina do empresário do entretenimento

Mi casa, su casa

Quem frequenta a noite na Capital certamente já ouviu falar no nome dele. Completando 15 anos como empresário do ramo do entretenimento, tendo transformado a cultura das casas noturnas no Rio Grande do Sul, Tiago Escher recebeu a coluna no apartamento onde vive com a mulher, Priscilla Nunes, e o filho, Enrico, em Porto Alegre.



– Passei por casas como Cozumel, Jimbaran e Madras, onde tive participações menos expressivas, mas criei um relacionamento e também aumentei minha experiência – conta o gaúcho natural de Panambi.

Tiago apostou na criação da primeira casa de música sertaneja da cidade, a saudosa Farms, e depois pode-se dizer que foi quem encabeçou a criação do mercado AAA no Estado com a chegada da grife Pink Elephant, de Nova York, por aqui. Depois veio a boate Set no Litoral Norte, a Provocateur e a construção da marca 300, liderada pelo gastrobar 300 Cosmo Dining Room – que mantém operações em formato de pop up nos principais destinos dos gaúchos (Gramado no inverno, Jurerê Internacional e Punta del Este no verão). Ou seja: não é exagero dizer que Escher, com os esforços do Grupo TE2, colocou o Rio Grande do Sul no mapa nacional dos baladeiros de plantão.

Mas, quando se conquista todos os objetivos traçados, é preciso buscar novos desafios. Nessa nova fase como pai, a prioridade passou a ser cuidar da mulher e do bebê de 10 meses:

– Estou ficando velho para a noite – brinca Tiago no sofá cereja que difere por completo das cores neutras do restante da casa. – Quem manda na decoração da casa é a Pri, que tem loja de presentes e gosta de móveis de design, cores mais sóbrias etc. Este sofá eu vi em São Paulo, adorei e trouxe para casa.

A cobertura onde vivem foi pensada para receber bem os amigos – e quem cuida de todos os detalhes é a Pri:

– Gosto de uma mesa bem bonita, de receber as pessoas com champanhe gelado. É um carinho especial para quem a gente gosta.

E, por falar em mudança de estilo de vida, Tiago iniciou há três anos um ciclo de transição profissional. Passou pelo setor de lojas de eletrônicos, processo capitaneado pelo sócio Wilson Lopes, além de atuar também na nova rede de farmácias Preço Mais Popular. Mas o que isso significa?

– Comecei a atuar fora da gastronomia e do entretenimento, montando a sucessão no Grupo TE2. Mas não penso em deixar de atuar nesse mercado, afinal, grande parte do que tenho veio do entretenimento, além, é claro, de ser uma coisa que gosto de fazer e me completa. E, quanto ao ramo da saúde, já trabalhei com isso quando adolescente. Meu pai tinha farmácia, e eu participava com a venda de remédios, compra... Até injeção eu fazia!

Leia mais:

Simone Pontes recebe a coluna em sua casa e fala sobre decoração e carreira

Coluna Rede Social visita Cristiano Cruz, CEO da ONE Imóveis de Luxo

Coluna visita Cássia Kroeff e mostra como é a rotina da arquiteta