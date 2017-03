Confira algumas atrações em Porto Alegre para comemorar o Dia Internacional da Mulher

8 de março

Palestras inspiradoras, cardápios especiais e festas dedicadas a elas. Esta quarta-feira (08/03) reserva uma série de programações exclusivas em comemoração aos Dia Internacional da Mulher. Confira algumas:

Shopping Iguatemi

Débora Xavier, idealizadora do projeto Jogo de Damas, Débora Tessler, fundadora da TSSLR Conteúdo, Lu Franciscone, gerente de marketing da Renner, e Cris Silva, apresentadora do Programa Mais Mulher, da Rádio Farroupilha, irão se reunir no Shopping Iguatemi para um bate-papo aberto ao público a partir das 18h. O evento ocorre no segundo andar da Expansão, no Lounge do Acesso D, onde também estarão expostas obras dos artistas Maurício Porto e Miriam Postal. A recepção fica por conta da DJ Analu Giacomolli e, às 21h, a banda Rock de Calcinha realiza um pocket show.

Hotel Sheraton

Quatro bebidas especialmente selecionadas, que fazem referência às preferência de mulheres ícones, estão à disposição de hóspedes e visitantes no lobby bar do Sheraton Porto Alegre. Entre as opções, o Cosmopolitan, drink preferido de Carrie Bradshaw em Sex and The City, e o destilado preferido de Angelina Jolie, a tequila — o Tequila Strawberry Sour combina a bebida com morangos, redução de vinagre balsâmico, limão e menta. O menu especial ficará à disposição até 31 de março.

300 Cosmo Dining Room

Parte do valor arrecadado com um menu especial elaborado pelo 300 Cosmo Dining Room será destinado à Liga Feminina de Combate ao Câncer. As mulheres também serão presenteadas com um botão de rosas.

Vineria 1976

A Vineria 1976 convidou a jornalista Sara Bodowsky para assinar as escolhas da Wine Hour do mês de março. A jornalista, que também tem formação como sommelier, selecionou rótulos especialmente para serem degustados durante o período de comemoração às mulheres.



Bazkaria

A Bazkaria celebra a data com uma edição especial do evento de degustação de vinhos, com o rótulo Los Haroldos Rosado de Malbec, vinho com aroma de frutas como morango, cereja e framboesa. O evento ocorre a partir das 19h30min.

