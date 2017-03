Conheça a história da gaúcha Gabriela Medvedovski, protagonista da nova temporada de "Malhação"

Guarde este nome

Gabriela Medvedovski sempre foi bailarina e gosta de cantar. Gaúcha de Porto Alegre, a publicitária assistiu aos musicais Wicked e O Rei Leão, em Londres, e decidiu que seria artista. Fez aulas de canto, de dança e participou de workshops em São Paulo e Nova York. Foi selecionada para o elenco do Natal Luz, em Gramado, e trabalhou com nomes como o diretor Dagoberto Feliz. Resolveu tentar a sorte quando viu no mural da escola a seleção para atrizes de 16 a 20 anos:

– Eu já tinha 24, mas sempre aparentei ser mais nova, então, pensei, "vai quê¿".

E adivinha? Foi chamada para uma oficina com a diretora de atores Laís Correa. Teve aulas e testes com o diretor Paulo Silvestrini. Em dezembro, recebeu uma ligação dizendo que estava convidada a participar da nova temporada de Malhação 2017 – Viva a Diferença, no papel da Keyla, uma das cinco protagonistas.

