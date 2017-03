Criança homenageia David Bowie no baile de Carnaval infantil do Grêmio Náutico União

Último suspiro de folia

Passado o desfile das escolas campeãs no Rio de Janeiro e em São Paulo, Porto Alegre (que terá seus desfiles no Complexo Cultural do Porto Seco entre os dias 23 e 25 de março) começa a retomar seu ritmo de eventos sociais. Antes de voltar com a agenda formal de coquetéis e comemorações, fica aqui o registro da coluna sobre o baile infantil promovido pelo Grêmio Náutico União – um dos poucos clubes da Capital que mantêm a tradição viva na cidade.

Entre as melhores caracterizações (e mais fofas também), a coluna dá nota 10 no quesito originalidade para a fantasia de Eduardo Ducher, que homenageou David Bowie.



