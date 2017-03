Cristiano Cruz recebe incorporadores durante o primeiro workshop da ONE Imóveis de Luxo em Porto Alegre

Encontro de luxo

Foi um sucesso a recepção-almoço de Cristiano Cruz, CEO da ONE Imóveis de Luxo, com alguns dos principais incorporadores do Estado em um salão privado no restaurante PPKB, durante o intervalo do primeiro workshop da ONE. Prestigiaram o evento nomes importantes da construção civil, como o presidente da CFL Luciano Correa e Juliano Melnick, da Melnick Even. O encontro teve serviço à francesa regado a rótulos originais de champanhe — tudo de acordo com o nível dos produtos do mercado para 2017.



