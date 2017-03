Desfile It Empreendedoras será realizado na  RS Fashion Outlet

Moda





Na sexta-feira, dia 24, às 19h, a 2ª edição do desfile It Estilistas Empreendedoras de Moda do RS será realizada dentro do calendário de atrações da feira RS Fashion Outlet, aberta na PUCRS até o dia 25.

Daikeline Pohl, Paula Feijó, Caroline Mello Vargas, Nadine Dubal, Maristela Souza Guidotti, Natália Christimann e Luna de Lima Foto: Divulgação / Divulgação

Entre as marcas que participam estão Sophie, de Day Pohl, Black Basic, de Natália Christimann, Luna de Lima e acessórios Maria Mello¿s, de Caroline Vargas, Nadine Dubal com a marca que leva seu nome, Bolsas Donna Guerriera, de Maristela Souza, e Paula Feijó com sua linha de acessórios.

Clientes das empresas irão apresentar os looks.



Leia mais:

Gilberto Schwartsmann recebe ministro da Cultura e outras autoridades para jantar em sua casa

Empresária Carol Pegoraro lança linha de roupas da Yolo