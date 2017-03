Destemperados comemora 10 anos com festa na Fundação Iberê Camargo

Parabéns

O trio de fundadores do Destemperados, Diogo Carvalho, Lela Zaniol e Diego Fabris, fizeram as honras da "casa" na grande festa realizada ontem, na Fundação Iberê Camargo, que comemorou 10 anos da plataforma.

Mais de 400 pessoas passaram pela celebração, que, como não poderia ser diferente, contou com comidinhas na recepção, como doces de Diego Andino e Sorvelândia, xis do Press, mesa com queijos Santa Clara e pães da Panfácil. Entre as bebidas, drinks feitos com Coca-Cola e espumante Salton.

Depois da 22h, o Bar Secreto, um dos destaques da Casa Destemperados, entrou em ação: uma parte dos convidados foi para a instalação feita no estacionamento e dançou até a 1h de sexta-feira.



